Schafft Erdogan den Sieg in der ersten Wahlrunde? Quelle: ap

Bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei geht Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan Umfragen zufolge als Favorit ins Rennen. Eine absolute Mehrheit in der ersten Wahlrunde könnte er aber verfehlen. Dann müsste er gegen den Zweitplatzierten in eine Stichwahl. Umfragen sahen den Kandidaten der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince, auf dem zweiten Rang.



Aus der Parlamentswahl dürfte das Wahlbündnis unter Führung von Erdogans islamisch-konservativer AKP als stärkste Kraft hervorgehen.