Gut 1,4 Millionen Wahlberechtigte mit türkischem Pass können von heute an in Deutschland ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei abgeben. Wie mehrere türkische Generalkonsulate mitteilten, werden die Wahllokale bis zum 19. Juni geöffnet sein.



Eine Stimmabgabe ist möglich etwa in Berlin, Düsseldorf, Essen, München, Nürnberg oder Stuttgart. In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan strebt eine Wiederwahl an.