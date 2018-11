Donald Trump und Rick Scott in Florida. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Bei den US-Wahlen könnte es in Florida zu einer Neuauszählung der Stimmen bei den Abstimmungen kommen. Bei den Senatswahlen lag der republikanische Bewerber Rick Scott nur noch um 0,22 Punkte oder gut 17.000 Stimmen vor dem Demokraten Bill Nelson in Front.



Die Wahlgesetze sehen nun eine automatische Neuauszählung per Hand vor. Präsident Donald Trump ergriff bereits Partei für Scott und deutete per Twitter Unregelmäßigkeiten an. Auch das Rennen um den Gouverneursposten ist sehr knapp.