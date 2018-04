Die stehen bereits in den Startlöchern: So besitzt der chinesische Rohstoffriese Shenghe Resources Anteile an der australischen Greenland Minerals & Energy (GME), die in Südgrönland nach Seltenen Erden und Uran graben darf. Angeblich haben die Chinesen die Option, 60 Prozent an GME zu übernehmen, sobald die Mine in Kuannersuisut etwas abwirft. Am Zitronenfjord im Norden ist eine Zinkmine geplant, an der ebenfalls Chinesen beteiligt sind. Und eine weitere chinesische Firma hat Rechte an einer möglichen Eisenerzmine im Westen.



In Dänemark können viele nicht verstehen, dass Grönland ausgerechnet die Chinesen so offen willkommen heißt. Hier macht man sich Sorgen, dass das Verhältnis zu den USA leiden könnte. Denn für die Amerikaner ist Grönland durch seine Nähe zu Russland strategisch wichtig. Früher hatten sie hier Atomwaffen stationiert, heute einen Teil des US-Raketenwarnsystems. Die Grönländer wollen darauf keine Rücksicht nehmen. "Ein chinesischer Kapitalist ist ein Kapitalist wie jeder andere", sagt Gad. "Die Dänen haben sich nicht um die Minen geschert." Grönlands Regierungschef Kim Kielsen war im vergangenen Jahr sogar selbst in China, um Investoren zu umwerben - obwohl er nicht einmal Englisch spricht. Nun ist ein chinesisches Konsortium unter den letzten Kandidaten für ein großes Flughafen-Erweiterungsprojekt.