Nach zwei Wochen, in denen Hongkong einige der schwersten Ausschreitungen seit Beginn der Proteste erlebt hatte, blieb es zuletzt ruhiger auf den Straßen. Beobachter nehmen an, dass radikale Demonstranten sich zurückhielten, weil sie die anstehende Wahl nicht gefährden wollten. Wie Medien in Hongkong berichten, plant die Polizei, Einheiten an sämtlichen der über 600 Wahllokale zu stationieren.



Am Mittwoch hatte sich der US-Kongress demonstrativ hinter die Protestierenden gestellt. Das Repräsentantenhaus billigte zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der demokratischen Kräfte in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, die der Senat zuvor beschlossen hatte.