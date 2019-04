Seine Anhänger bewundern ihn vor allem dafür, dass Israel durch ihn so stark wie nie zuvor scheint. Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump auf seine Seite geholt. Mit seiner Hilfe geht Netanjahu in die Geschichtsbücher ein, als derjenige, der erfolgreich für die Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran geworben hat, als derjenige, der die Anerkennung Jerusalems und der Golanhöhen erreicht hat - eben als der, der mit vollem Rückenwind aus den USA regiert und in der Palästinenserfrage freie Hand bekommen hat.



Jacov Cohen, ein Anhänger von Netanjahu, den wir auf dem Markt in Tel Aviv getroffen haben, formuliert es so: "Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der ein Politiker ist wie Bibi. Er kann sich präsentieren, stottert nicht rum, managed alles perfekt, er weiß einfach, wie man führt." Eine eingefleischte Netanjahu-Wählerin fügt entschuldigend hinzu: "Ein bisschen korrupt sind doch alle Politiker."