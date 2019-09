Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kämpft bei der vorgezogenen Wahl in Israel um den Machterhalt. (Archivfoto)

Quelle: Oded Balilty/AP/dpa

"Ach lasst uns doch mit den Wahlen in Ruhe", schallt es uns so manches Mal auf dem Carmel Markt in Tel Aviv entgegen. Politikverdrossenheit ist eigentlich überhaupt nicht typisch Israel, wo sonst jeder Small Talk zu einer heißen politischen Debatte wird. Aber zum zweiten Mal in einem Jahr wählen - dabei käme eh nur dasselbe raus, meinen viele. Und tatsächlich sieht es den jüngsten Umfragen nach so aus, als könnte es nach der Wahl heute erneut zur Pattsituation zwischen dem amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu (Likud Partei) und seinem Herausforderer Benny Gantz (Blau-Weiß-Bündnis) kommen.