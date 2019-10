Die zweite Jugendsünde fällt in die Kategorie #MeToo: Trudeau soll als 28-Jähriger auf einem Musikfestival sexuell übergriffig gewesen sein – und sich am nächsten Tag bei der betroffenen Frau mit den Worten entschuldigt haben: "Wenn ich gewusst hätte, dass Sie Reporterin sind …" Trudeau degradierte in einer Korruptionsaffäre just eine Ministerin, die zu den Ureinwohnern zählt. Dies war für sein Image als Förderer von Frauen und "First Nations", wie die Ureinwohner in Kanada genannt werden, nicht gerade hilfreich.