US-Demokrat Andy Beshear gewinnt Gouverneurswahl in Kentucky.

Quelle: Bryan Woolston/AP/dpa

Rund ein Jahr vor der US-Präsidentenwahl haben die Demokraten Erfolge bei Wahlen in den Bundesstaaten Kentucky und Virginia eingefahren. Bei der Gouverneurswahl in Kentucky erklärte der demokratische Herausforderer Andy Beshear seinen Wahlsieg. In Virginia gelang es den Demokraten, die bislang knapp von den Republikanern gehaltene Mehrheit zu übernehmen.



Für Trump sind es keine guten Nachrichten. Allerdings warnten Beobachter vor einer Überbewertung der Ergebnisse mit Blick auf die Präsidentenwahl.