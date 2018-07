Mali wirkt oft wie ein zweigeteiltes Land: Die große Mehrheit der Bevölkerung und die Politiker leben in der Hauptstadt Bamako und in den fruchtbareren südlichen Regionen, die Probleme der Sahelzone sind für sie weit weg. Nur selten trauen sich Politiker in die Sahara-Städte des Nordens, etwa nach Timbuktu oder Kidal. Im quirligen Bamako indes erinnern meist nur UN-Fahrzeuge und enorme Sicherheitsvorkehrungen vor Regierungsgebäuden und Hotels an den Konflikt im Norden.



Es fehlt nicht an Bemühungen, den Terroristen militärisch beizukommen: Frankreich hat mit der Anti-Terror-Mission Barkhane rund 4.500 Soldaten in der Sahelzone im Einsatz. Die UN-Friedensmission (Minusma) - die aktuell gefährlichste weltweit - bemüht sich mit knapp 12.000 Soldaten und 1.700 Polizisten, das Land zu stabilisieren. Hinzu kommt die bis zu 5.000 Mann starke und noch im Aufbau befindliche multinationale G5-Truppe der Staaten der Sahelzone.