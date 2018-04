Milo Djukanovic Quelle: Risto Bozovic/AP/dpa

Der seit mehr als zwei Jahrzehnten alles bestimmende Milo Djukanovic wird neuer Staatspräsident in Montenegro. Der 56-Jährige gewann die Wahl am Sonntag mit gut 54 Prozent, wie die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen berichtete.



Von den sechs Kandidaten der zerstrittenen Opposition schnitt demnach Mladen Bojanic mit 33 Prozent auf dem zweiten Platz am besten ab. Djukanovic steht für die Westbindung des kleinen Adrialandes mit nur 620.000 Einwohnern.