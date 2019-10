Mosambik ist reich an natürlichen Ressourcen wie Kohle, Titan und Erdgas – und oft von Naturkatastrophen wie den Zyklonen in diesem Frühjahr betroffen. Das Land ist noch immer eines der ärmsten weltweit: Etwa die Hälfte der rund 27 Millionen Einwohner lebt unter der Armutsgrenze. Während die Mehrheit der Bevölkerung will, dass es mit dem Land aufwärts geht und sich die Lebensqualität verbessert, haben viele das Gefühl, dass der politische Konflikt zwischen Frelimo und Renamo die Entwicklung des Landes behindert", berichtet Freischlad. Für ihre Forschung hat sie mit vielen Menschen in Mosambik gesprochen.