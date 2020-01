Nach zwei Stunden gibt es noch immer dutzende Wortmeldungen. Mehr als hundert Menschen sind zu einer Debatte des mosambikanischen Jugendparlaments in Maputo gekommen. Viele haben keinen freien Plastikstuhl mehr gefunden und drängen sich in der offenen Tür. Thema an diesem Morgen kurz vor den Wahlen: Was haben die Parteien den jungen Leuten in Mosambik anzubieten? Zur Debatte gekommen sind Vertreter folgender Parteien:



(Nova Democracía - übersetzt: "Neue Demokratie") PODEMOS (Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique - übersetzt: "Optimistische Partei für die Entwicklung Mosambiks")