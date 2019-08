Zahlreiche Menschen demonstrieren für freie Wahlen.

Quelle: Ulf Mauder/dpa

Nach den größten Protesten seit mehr als sieben Jahren in Moskau hat die Opposition zu neuen Kundgebungen für freie Wahlen aufgerufen. Der inhaftierte Kremlkritiker Ilja Jaschin forderte in einem Brief an die Wahlkommission zudem eine Verlegung der angesetzten Moskauer Stadtratswahl.



"Annullieren Sie die Pseudowahlen, die für den 8. September angesetzt sind. Setzen Sie eine neue Abstimmung Ende des Herbstes an, und garantieren Sie die Teilnahme der Opposition", schrieb Jaschin.