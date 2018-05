Ein Plakat warnt vor der Krankheit Ebola. Archivbild Quelle: Tanya Bindra/EPA/dpa

Nur gut ein Jahrzehnt nach dem Ende eines blutigen Bürgerkriegs hat die verheerende Ebola-Epidemie Sierra Leone von 2014 bis 2016 in die Knie gezwungen. Die Wirtschaft des westafrikanischen Landes brach um ein Viertel ein. Der Staat gehört laut UN inzwischen zu den zehn ärmsten Ländern der Welt.



Mit der ersten Wahl nach der Ebola-Epidemie will Sierra Leone nun am Mittwoch ein neues Kapitel aufschlagen: 16 Kandidaten wollen Präsident werden und das Land in eine bessere Zukunft führen.