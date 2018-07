Am sichtbarsten wird das auf der Abschlussveranstaltung der Oppositionspartei, der Movement For Democratic Change Alliance (MDC). Tausende sind gekommen und jubeln dem Vorsitzenden Nelson Chamisa euphorisch zu. Der 40-Jährige wird vor allem von der Jugend unterstützt. Die glaubt nicht, dass das alte Regime ein neues Simbabwe schaffen wird. Experten trauen Chamisa zu, dass er Simbabwe tatsächlich in eine neue Zukunft führen könnte, wenn er die Wahl gewinnt. Er will das Land reformieren und spart nicht mit Kritik.