Keine der konservativen Parteien wird am Wochenende voraussichtlich auf mehr als zehn Prozent kommen. Die Demokratische Bürgerpartei, die das politische Geschehen in Prag lange dominierte, hat sich noch nicht von den Skandalen erholt, die sie 2013 die Macht kosteten. Die noch recht junge Partei Top09, die von dem früheren Außenminister Karel Schwarzenberg mitbegründet wurde, muss diesmal wohl darauf hoffen, überhaupt noch im Parlament vertreten zu bleiben. Gleiches gilt für die aktuell noch an der Regierung beteiligten Christdemokraten.