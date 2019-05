"Wir haben gerade gesehen, Bremens Wirtschaft boomt, alles richtig. Nur der Ertrag dessen kommt bei denen, die es erwirtschaften, kaum an. Und das ist einer der Gründe, weswegen wir sagen: Hier muss sich dringend etwas ändern. Und das ist auch einer der Gründe weswegen wir gesagt haben: Bremen ist fast unbewohnbar geworden. Dazu gehört auch ein auskömmliches Einkommen.“



"Ein Teil, für die Begründung dieses guten Wirtschaftswachstums liegt natürlich darin, dass wir einen sehr großen Konzern als größten Arbeitgeber hier haben, der sehr stark exportorientiert arbeitet. Da wird sehr viel an Wirtschaftswachstum generiert. Das hat über die letzten Jahre hinweg sehr hervorragend funktioniert - wir sind aber gerade an einem Wendepunkt angekommen. Ich nenne da mal als Stichwort die Dieselkrise. Wenn wir tatsächlich das umsetzen, was sich im Moment dort am politischen Horizont abzeichnet, dann werden wir unser Waterloo erleben. Ganz einfach deswegen, weil Diesel-Fahrzeugtechnologie ist deutsche Spitzentechnologie und Schlüsselindustrie. Und wenn wir da anfangen dran rumzuschrauben, dran rumzudrehen, wird es ganz, ganz schnell bergabgehen, und wird steil bergabgehen. Und das werden als allererstes wieder die Menschen hier zu tragen haben."



"Darüber hinaus halten wir Inklusion für - einen anderen Begriff für Sparprogramm. Und wir meinen, dass es so wie es angedacht und umgesetzt ist, überhaupt nicht funktionieren kann - und die Praxis beweist das. Wir wollen also davon definitiv weg. Wir wollen wieder zu einer intensivieren Förderung und für uns gehört in einem funktionierenden Schulsystem - vor allen Dingen in einem Schulsystem, das sich auf die Anforderungen unserer Wirtschaft konzentriert - auch dazu, dass wir neben der Förderung am unteren Spektrum, auch eine Elitenförderung, eine Spitzenförderung machen. Weil unsere Wirtschaft genau diese Spitzenkräfte braucht."