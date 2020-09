Josef Schuster entsetzt über Wahlerfolg der AfD. Archivbild

Mit Entsetzen hat der Zentralrat der Juden auf das Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen reagiert. "Fast ein Viertel der Wähler in Thüringen hat sich für eine rechtsradikale Partei entschieden", sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster.



Da es in Thüringen keinen Zweifel an der rechtsnationalen Ausrichtung der AfD gebe, könne die "Ausrede der Protestwahl" nicht gelten. AfD-Wähler hätten sich "mit billiger rassistischer Stimmungsmache und Abwertung der regierenden Parteien einfangen lassen".