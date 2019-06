Linke-Vorsitzende Katja Kipping.

Quelle: Peter Endig/dpa

Die Linke hat vier Wochen nach der Europawahl eine kritische Bilanz ihres Wahlergebnisses gezogen. Man habe in Bezug auf Europa als unsicherer Kantonist gegolten, sagte die Bundesvorsitzende Katja Kipping zum Auftakt des sächsischen Landesparteitages in Chemnitz. "Unsere Position für Europa war nicht klar", so Kipping.



Die Linke hatte bei der Europawahl 5,5 Prozent der Stimmen erhalten und damit 1,9 Prozentpunkte weniger als 2014. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.