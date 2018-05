George Weah ist Präsident von Liberia. Quelle: Ahmed Jallanzo/EPA/dpa

Der frühere Weltfußballer George Weah wird neuer Präsident der westafrikanischen Republik Liberia. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt setzte sich der 51-Jährige mit 61,5 Prozent der Stimmen gegen den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai durch, der auf 38,5 Prozent kam, wie die Wahlkommission mitteilte.



In 11 der 15 Bezirke wurden demnach alle Stimmen ausgezählt, in 4 Bezirken zu 90 Prozent. An diesem Freitag soll das endgültige Ergebnis verkündet werden.