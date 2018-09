Das Wahlverhalten der in Deutschland lebenden Türken führt die SPD-Bundestagsabgeordnete insgesamt auf die Herkunft zurück. "Die ländliche Bevölkerung, die nicht aus den großen Städten kommt, das sind eher Erdogan-Anhänger und so ist es eben auch in Deutschland: Diejenigen, die hierhergekommen sind, sind in großer Mehrheit nicht die Menschen aus den Städten", betont Özoguz im heute.de-Interview. Gleichzeitig gebe es auch in der kurdischen Bevölkerung viele Erdogan-Wähler. "Es ist eben kein so klares Schwarz-Weiß-Bild, wie mancher einem weißmachen will."