Das Kapitol, der Sitz des US-Kongresses. Archivbild

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

In den Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren haben die Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse im US-Repräsentantenhaus schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump erhoben.



Der Präsident und seine Berater führten "eine Kampagne mit Falschinformationen und Irreführung", um es normal erscheinen zu lassen, dass man ausländische Kräfte zur Beeinflussung von US-Wahlen anwerbe, heißt es in dem Schreiben an Kongressabgeordnete. Trumps Vorgehen sei "unethisch, unpatriotisch und falsch".