Und es stimmt: Schäfer-Gümbel ist bestens vorbereitet. "Tiefenentspannt" ist sein Lieblingswort. Schon 2016 sprach er davon, die politischen Ziele für den nächsten Wahlkampf auszuarbeiten. Interviews vor einem Jahr zeigten die Linie der Kampagne bereits auf: Mit dem Thema Wohnungsbau und explodierende Mieten in den Ballungsräumen hat er früh den richtigen Riecher bewiesen. Nicht nur was Bildungsfragen - seine Herzensangelegenheit - und Infrastrukturthemen angeht, auch in vielen anderen Politikfeldern kann er es in Sachen Detailkenntnis aufnehmen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). Wer Bouffier erlebt, weiß, was das bedeuten kann.



TSG hat diesmal sein Schattenkabinett früh präsentiert, eine Mischung aus bewährten Parteikämpfern und bisher eher unbekannten Persönlichkeiten mit vor allem fachlicher Reputation. Als Tagespraktikant schuftete Schäfer-Gümbel zig Male in Berufen, die viele Politiker sonst nur vom Reden halten kennen: Dachdecker, Krankenpfleger, Müllwerker oder Feuerwehrmann. Dies alles fand ohne jede mediale Begleitung statt, erst viel später erfuhr die Öffentlichkeit davon. Und sie scheint ihm zu glauben, wenn er behauptet, die Probleme der Menschen zu kennen und zu verstehen.