Gekämpft wird bis zuletzt - bei der Landtagswahl in Brandenburg wird es spannend.

Quelle: dpa

Er kämpft bis zuletzt. Dietmar Woidke steht noch am Tag vor der Wahl in der Lausitz am Wahlkampfstand der SPD. In Forst hat er seinen Wahlkreis. In den letzten Wochen war er jeden Tag im Land unterwegs, nach der Arbeit in der Staatskanzlei ging es los. Kaum ein Landstrich, in dem er nicht gewesen ist.