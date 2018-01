In ihren Tweets und Posts unterscheiden sich Parteien und Kandidaten oftmals sehr stark. Nach Einschätzung von Julius van de Laar sind Meldungen ohne konkrete Strategie und roten Faden problematisch. Er rät: "Nicht einfach darauf los twittern, sondern ein klares Ziel vor Augen haben." Potenzielle Wähler müssen also am Ende nicht nur angesprochen, sondern vor allem mobilisiert werden. Es reicht nicht nur ein virtuelles Like, was zählt ist der aktive Gang zur Wahlurne. Relevant für den Online-Erfolg ist die Reichweite. Häufig haben Parteien, die bereit sind zu polarisieren, die höchsten Wachstumszahlen.