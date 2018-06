Recep Tayyip Erdogan beim Wahlkampf in der Türkei. Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/dpa

Im Wahlkampf in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan "Volkskaffeehäuser" mit Gratis-Kaffee rund um die Uhr versprochen. "So Gott will, hier ein neuer Schritt: Wir werden Volkskaffeehäuser einrichten." Das sagte Erdogan bei einem Wahlkampfauftritt in der südosttürkischen Stadt Hatay.



Die Einrichtungen würden mit Büchern ausgestattet. "Hierher werden unsere Jungen und Alten kommen und sowohl ihre Bücher lesen, als auch ihren Kuchen, Tee und Kaffee holen. Umsonst, gratis!"