Das Geld werde eben für Wichtigeres gebraucht, so Johnson. Für die vielen Wohltaten in Milliardenhöhe, die er verspricht. Vor allem für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS. Etwas, was traditionellen Labour-Wählern gefallen soll. Die braucht Johnson für einen Wahlsieg. "Am Ende des Tages", erklärt Großbritanniens renommiertester Wahlforscher John Curtice, "muss Boris Johnson deutlich Stimmen aus den Labour-Hochburgen gewinnen, in denen eine große Mehrheit für den Brexit ist, um diese Wahl zu gewinnen." Darauf ist die Strategie des Premiers zugeschnitten - um die rote Wand, so der Name dieser Wahlkreise vor allem Nord- und Zentralenglands, zum Einstürzen zu bringen.