Wahlkampf der SPD in Schwerin

Quelle: ZDF

Und das, obwohl diese Wahl so wichtig ist, wie SPD-Generalsekretär Klingbeil am Ende noch einmal betont. Wo es im linken Lager und in der bürgerlichen Mitte darauf ankommt, jede Stimme zu holen, um einen Siegeszug populistischer Parteien zu verhindern. Nach der Schweriner SPD-Veranstaltung heißt es aus Parteikreisen, dass die Resonanz "sehr mau" gewesen sei. Die SPD-Spitze im Nordosten hatte sich mehr Aufmerksamkeit erhofft.



Immerhin stehen in Mecklenburg-Vorpommern gleichzeitig zur Europa-Wahl auch Kommunalwahlen an. Doch von Sogwirkung von unten nach oben ist auf den Marktplätzen eher wenig zu spüren.