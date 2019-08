Herbert Kickl (r., FPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP). Archivbild

"Einer, der unsere Sprache spricht" - diesen Anspruch erheben im Wahlkampf in Österreich sowohl Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wie der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Der wortgleiche Slogan auf den ÖVP-Plakaten wie in der Online-Kampagne der FPÖ sorgt für Unmut zwischen den beiden Ex-Koalitionären. Beide bestehen darauf, dass die Idee von ihnen stammt.



Die Koalition von ÖVP und FPÖ war im Mai zerbrochen. Am 29. September wählen die Österreicher ein neues Parlament.