Bei einem Selbstmordattentat auf eine Wahlkampfveranstaltung in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar sind mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden. Das teilten die Behörden mit. In Pakistan finden am 25. Juli Parlamentswahlen statt.



In Pakistan sind viele verschiedene extremistische Gruppen aktiv. Seit 2015 ist die Zahl der Anschläge vor allem wegen massiver Militäroffensiven stark zurückgegangen. Trotzdem soll das Militär die Abstimmung mit 370.000 Sicherheitskräften schützen.