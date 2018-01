Mit Blick auf aktuelle Umfragen könnte die Linke erneut als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen. In Bonn, so scheint es, ist Wagenknecht dem Ziel ein Stück nähergekommen. Am Ende, als sie in einer Traube von Selfie-Souvenir-Jägern verschwindet, erhält sie viel Zuspruch. "Super", "genial", "meine Stimme haben Sie" - sowas hört die Politikerin während dem Schauspiel, bevor sie wieder in eine dunkle Limousine steigt und zum nächsten Wahlkampfauftritt aufbricht.