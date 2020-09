Zwei Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten sind mehr als zehntausend Menschen in der Slowakei in Gedenken an das Paar auf die Straßen gegangen. Allein in Bratislava kamen etwa 8.000 Menschen zur Gedenkkundgebung "Für eine anständige Slowakei".



Der Jahrestag der Ermordung des Journalisten wurde vom Wahlkampf in dem Land überlagert. Die Wahl findet in einer Woche statt. Präsidentin Zuzana Caputova hatte zuvor zwei Rosen vor Kuciaks Haus niedergelegt.