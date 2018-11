Gesundheitsminister Spahn (CDU) stellt sich vor. Archivbild Quelle: Guido Kirchner/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn geht zuversichtlich in den CDU-internen Wahlkampf um den Parteivorsitz. "Mein Bauchgefühl ist gut. Ich gehe da gut motiviert, gelassen und gut gelaunt rein", sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.



Die erste Regionalkonferenz, bei der sich die wichtigsten Bewerber für die Merkel-Nachfolge der Basis präsentieren werden, findet am Abend in Lübeck statt. Schärfste Konkurrenten von Spahn sind Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz.