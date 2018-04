Unterstützt wird er in seinem Wahlkampf von den Medien, die zu großen Teilen staatlich kontrolliert sind oder in den Händen von Oligarchen liegen, die Orbans Fidesz-Partei nahestehen. Die Bilder der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 werden dort immer noch regelmäßig in den Nachrichten gezeigt und halten eine Drohkulisse am Leben, die Orban ausnutzen will.