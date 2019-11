Sie geben vor, dass ihr Hass nur gewissen Milliardären gilt und zeigen mit einer Freude und Rachsucht auf Menschen, die seit der Verfolgung der Kulaken durch Stalin nicht zu sehen war. Boris Johnson

Johnson eröffnete seinen Wahlkampf mit einer klaren Linie: Kritik an der Labour-Partei. Dabei schlug er scharfe Töne an und zog einen bemerkenswerten Vergleich. Die Wirtschaftspläne der Labour-Partei erinnerten an Methoden von Sowjetdiktator Josef Stalin, schrieb Johnson in einem Beitrag für die britische Zeitung "The Telegraph". Johnson hatte früher als Kolumnist für die Zeitung gearbeitet. "Sie geben vor, dass ihr Hass nur gewissen Milliardären gilt und zeigen mit einer Freude und Rachsucht auf Menschen, die seit der Verfolgung der Kulaken durch Stalin nicht zu sehen war", so Johnson in seinem Beitrag.



Sowjetdiktator Josef Stalin hatte zu Beginn der 1930er Jahre sogenannte Kulaken - gemeint waren damit einigermaßen wohlhabende Bauern - verhaften, deportieren und ermorden lassen. Corbyn wies die Attacken auf Twitter zurück: "Das ist der Schwachsinn, den die Superreichen raushauen, um ein bisschen mehr Steuern zu vermeiden." Die Labour-Partei will die britische Wirtschaftspolitik umkrempeln. Dazu will die Partei die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen erhöhen.