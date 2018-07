Die mögliche Unabhängigkeit Kataloniens spaltet das Land. Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sieht in der Regionalwahl kurz vor Weihnachten einen "zweiten Teil" des Referendums über die Abspaltung von Spanien. Zum Auftakt des Wahlkampfs sagte er, die Wähler sollten die Abstimmung entsprechend verstehen.



Puigdemonts Regierung hatte am 1. Oktober einen Volksentscheid über die Loslösung von Spanien abgehalten. Die spanische Regierung in Madrid hatte daraufhin die Regionalwahl in Katalonien am 21. Dezember angesetzt.