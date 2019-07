Rauch von einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Quelle: Rahatullah Alizadah/XinHua/dpa

Der Beginn des Präsidentenwahlkampfes in Afghanistan ist von einem schweren Anschlag in Kabul überschattet worden. Bei einem Angriff auf das Büro des Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh ist mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens 13 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.



Am Sonntag hat der Wahlkampf für die Präsidentenwahl begonnen, die am 28. September stattfinden soll. Saleh kandidiert an der Seite von Präsident Ashraf Ghani, der sich zur Wiederwahl stellt. Saleh ist ein entschiedener Gegner der Taliban und anderer islamistischer Gruppen.