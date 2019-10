Boris Johnson

Quelle: DPA

10 Minuten später betritt er die Bühne und beginnt seine erste Rede als Premierminister. Die Ouvertüre eine Explosion des Optimismus: Großbritannien habe fantastische Schulen, Polizeieinheiten, Krankenhäuser, und diese würden in Zukunft viele Milliarden mehr an staatlichen Geldern bekommen. Dass die Konservativen genau diese Institutionen in den vergangenen neun Jahren einer rigiden und an vielen Stellen fatalen Sparpolitik unterzogen haben, erwähnt er in dieser klar als Wahlkampfrede erkennbaren Ansprache selbstredend nicht.