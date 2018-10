Die AfD hat in Hessen den Sprung ins letzte Landesparlament geschafft und ist nun in allen 16 Landtagen vertreten. Besonders stark sind die Rechtspopulisten in Osthessen: ihr stärkstes Ergebnis holen sie in Fulda II, mit 18,16 Prozent. In der Gemeinde Hirzenhain im Wetteraukreis hat die AfD sogar die meisten Zweitstimmen erhalten. Das Direktmandat im Wahlkreis entsprechenden Wahlkreis (Wetterau ll) hat aber Lucia Puttrich für die die CDU geholt, die AfD wurde hier mit 17,4 Prozent drittstärkste Kraft hinter der SPD.