Die Linke ist einer der Wahlgewinner in Thüringen. Nach aktuellem Stand hat die Partei 31 Prozent der Wählerstimmen für sich geholt. Schaut man auf die Karte der Wahlkreise, dominieren aber die Farben Schwarz und Hellblau, also CDU und AfD. Nur in Elf von 44 Wahlkreisen holten Linke-Kandidaten die Mehrheit der Erststimmen. Die CDU schaffte das in 21 Wahlkreisen, die AfD ebenfalls in Elf. Die SPD konnte nur in einem Wahlkreis, in Gotha II, die meisten Erststimmen bekommen.