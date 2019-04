Ein ultra-orthodoxer Jude gibt seine Stimme ab.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Bei Israels Parlamentswahl zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen dem konservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer Benny Gantz ab. Netanjahus Likud kam laut TV-Prognosen auf 33 bis 36 Mandate und Gantz' Mitte-Bündnis Blau-Weiß auf 36 bis 37 Mandate.



In letzten Umfragen vor der Wahl lag Blau-Weiß vorn, Likud kam an zweiter Stelle. Im Parlament sind Netanjahu und seine Verbündeten weiter in der Übermacht, was eine Regierungsbildung für Gantz schwierig macht.