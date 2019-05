Die Niederlande haben den Auftakt zur Europawahl geamcht.

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Als erster EU-Staat haben die Niederlande die Europawahl eingeläutet. Am Flughafen Amsterdam Schiphol öffnete bereits um 05.00 Uhr morgens ein Wahllokal. Umfragen sahen die Rechtspartei FvD und die konservativ-liberale VVD vorne. Auch in Großbritannien wird trotz der Brexit-Entscheidung heute gewählt.



Bis zum Sonntag können rund 418 Millionen Menschen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten 751 neue EU-Abgeordnete bestimmen. Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten wählen am Sonntag.