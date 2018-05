Amtsinhaber Maduro bekreuzigt sich vor seiner Stimmabgabe. Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa

Inmitten der politischen und wirtschaftlichen Krise hat in Venezuela die umstrittene Präsidentenwahl begonnen. Der sozialistische Amtsinhaber Nicolas Maduro gab kurz nach Eröffnung der Wahllokale seine Stimme ab. "Ich rufe alle Venezolaner auf: Deine Stimme entscheidet", sagte Maduro im Wahllokal in Caracas.



Die Wahl lief in Caracas eher schleppend an. Das wichtige Oppositionsbündnis MUD fürchtete Wahlbetrug und hatte vorab zum Boykott der Abstimmung aufgerufen.