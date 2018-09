Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Wahlkampf. Quelle: -/POOL Presidency Press Service/AP/dpa

Fünf Tage vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei ist die Abstimmung in Deutschland bereits gelaufen. Die Wahllokale schlossen am Dienstag um 21 Uhr. 1,44 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland waren zur Stimmabgabe aufgerufen.



Bis einschließlich Montag gaben 46,1 Prozent der in Deutschland registrierten Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie aus Statistiken der türkischen Wahlkommission hervorging. Am Sonntag hatte die Beteiligung erst bei 40,7 Prozent gelegen.