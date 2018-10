In Bayern wird ein neuer Landtag gewählt. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Nach wochenlangem, teils scharf geführtem Wahlkampf wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die Wahllokale sind geöffnet. 9,5 Millionen Bürger sind wahlberechtigt, darunter 600.000 Erstwähler. Der Freistaat steht vor einer politischen Zäsur: Denn die CSU muss nach allen Umfragen mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im Landtag rechnen.



Auf Rang zwei könnten erstmals in der Geschichte des Freistaats die Grünen landen. Die AfD wird aller Voraussicht nach in den Landtag einziehen.