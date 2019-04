Wolfgang Kubicki sieht die Schuld für das Scheitern der AfD-Kandidatin bei der AfD selber.

Quelle: Annegret Hilse/dpa

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat der AfD die Schuld an der Niederlage von Mariana Harder-Kühnel bei der Abstimmung um einen Posten im Bundestagspräsidium zugewiesen. "Die Drohungen der AfD in den letzten Tagen haben offensichtlich dazu geführt, dass Frau Harder-Kühnel weniger Stimmen erhielt als beim letzten Mal", sagte Kubicki der "Rheinischen Post".



Harder-Kühnel war am Donnerstag bei der Wahl zur Vizepräsidentin des Bundestages auch im dritten Anlauf durchgefallen.