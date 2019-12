Jeremy Corbyn zieht die Konsequenz aus der Wahlniederlage.

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Parlamentswahl in Großbritannien seinen Rückzug angekündigt. Er wolle die Partei nicht mehr in einen Wahlkampf führen, für einen jetzt anstehenden "Reflexionsprozess" jedoch zunächst Parteichef bleiben, sagte er in London.



Nach der ersten Prognose hat Labour bei der Wahl nur 191 der 650 Sitze gewonnen. Die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson errang demnach 368 Sitze.