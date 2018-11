Werbe-Luftballons von SPD und CDU. Archivbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Im Zeichen schwerer Wahlniederlagen kommen die Spitzen der beiden Koalitionsparteien heute jeweils zu Klausurtagungen zusammen - die CDU, um den eingeleiteten Neustart zu managen, die SPD um überhaupt erst einen Weg dorthin zu finden.



Bei den Landtagswahlen vor drei Wochen in Bayern und vor einer Woche in Hessen waren Union wie SPD schwer abgestraft worden, auch wenn die Unionsschwester CSU in Bayern weiterregieren kann und für die CDU in Hessen die Chancen nicht schlecht stehen.