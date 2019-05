Am 3. Mai ging der Wahl-O-Mat für die Europawahl online. Am 6. Mai wurde er mit einer geänderten Aussage noch einmal veröffentlicht. Was war passiert? Die AfD hatte am Abend des Veröffentlichungstages um eine Änderung gebeten: Bei These 16 "Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten" sollte die Antwort von "stimme zu" in "neutral" geändert werden. Dies begründete die AfD nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung, die den Wahl-O-Mat verantwortet, damit, dass das Kreuz im ursprünglichen Fragebogen falsch gesetzt worden sei.